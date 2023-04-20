تنبيه من “#الأرصاد” لسكان 3 مناطق: #أمطار متفاوتة ورياح نشطة حتى هذا الموعد

نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وسيول, وتساقط البرد, على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والأجزاء المجاورة لها، وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

المدينة المنورة

كما نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من أمطار خفيفة إلى متوسطة على المدينة المنورة والحناكية والمهد ووادي الفرع تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، وستستمر الحالة حتى الساعة السادسة من اليوم الخميس.

جازان

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم ، تنبيهًا بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية ، وتساقط للبرد ، وجريان السيول على محافظات الحرث، والريث، والدائر بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة ، وتستمر الحالة الجوية حتى الساعة العاشرة مساءً.