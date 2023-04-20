رونالدو يتفوق على #ميسى فى قائمة أكثر اللاعبين شعبية عبر “السوشيال”

يتربع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جناح نادى النصر ، على صدارة قائمة أكثر اللاعبين متابعة على جميع مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية، يليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

ويمتاز نجوم مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو جناح النصر، والأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة كرة القدم الأرجنتينية وهداف برشلونة التاريخي ولاعب باريس سان جيرمان الحالي، باجتذاب الملايين من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشهد الصراع على أكثر لاعبي كرة القدم شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي سنجد أن هناك منافسة حامية الوطيس بين رونالدو وميسي يصعب على اللاعبين الآخرين الوصول إليها.

وترتبط زيادة عدد متابعي رونالدو وميسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالشعبية التي صنعاها على مدار أكثر من 15 عاماً، قبل حتى انتشار مواقع التواصل وزيادة شعبيتها.

بالإضافة إلى ذلك فإن نجوما مثل رونالدو وميسي وغيرهما يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي للترويج لمنتجات يعلنون عنها أو يصنعونها، وكذلك يوجهون رسائل مهمة عن حالاتهم الفنية وحيواتهم الاجتماعية.

ووفقا لتقرير نشرته الوكالة الإسبانية (إفي)، يمتلك كريستيانو رونالدو أكبر عدد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بين لاعبي كرة القدم، بإجمالي متابعين يبلغ 832 مليون عبر كل المنصات،بينما يمتلك ليونيل ميسي 559 مليون متابع.

أكثر 10 لاعبين شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

كريستيانو رونالدو – 832 مليون متابع

ليونيل ميسي - 559 مليون متابع

نيمار دا سيلفا - 369 مليون متابع

كريم بنزيما -131 مليون متابع

راموس- 130 مليون متابع

كيليان مبابي - 128 مليون متابع

زلاتان إبراهيموفيتش - 118 مليون متابع

بول بوجبا - 98 مليون متابع

أنيستا- 95 مليون متابع

مسعود أوزيل- 94 مليون متابع