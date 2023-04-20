ضعف أجره في #الدوري_الإنجليزي .. الكشف عن قيمة أجر حكم كلاسيكو #الهلال و #النصر

كشفت بعض التقارير الصحفية عن قيمة ما تقاضاه الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر نظير إدارته ديربي الرياض بين الهلال والنصر..

وأدار مايكل أوليفر مباراة ديربي الرياض يوم الثلاثاء الماضي والتي انتهت بفوز الهلال بهدفين دون رد..

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية أن الحكم الإنجليزي حصل على 3 آلاف جنيه إسترليني نظير تحكيمه المباراة، التي سافر إليها على درجة رجال الأعمال وليس درجة اقتصادية عادية.

وبحسب الصحيفة الإنجليزية فإن أوليفر، الحكم الدولي يحصل على نصف ما تقاضاه لإدارة ديربي الرياض في حالة إدارته مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريمييرليج".