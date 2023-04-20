خطوة مفاجئة من #برشلونة تقلب الموازين في مستقبل #الهلال مع #ميسي

كشفت تقارير صحفية، عن آخر تطورات مستقبل الأرجنتيني ميسي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وإمكانية عودته إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق رسمي بشأن تجديد عقده مع الفريق الكتالوني

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن برشلونة يضع اللمسات الأخيرة لأجل العقد الذي سيتم تقديمه لـ ليونيل ميسي، وسيتم تقديم دراسة جدوى التوقيع لليجا ومن الممكن الموافقة عليها اعتبارًا من اليوم

وتابعت الصحيفة، أن برشلونة يفكر في عودة ميسي لمدة عامين من أجل تحقيق أكبر استفادة رياضية واقتصادية

وسبق ودخل الهلال في خط المفاوضات مع ميسي في وقت سابق للظفر بخدماته وتقدموا بعرض رسمي له.