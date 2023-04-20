فيديو.. إفطار رمضاني على قمم #جبال_القهر جنوب #المملكة

تُزيّن التّكوينات الصّخرية محافظة الريث في المملكة العربيّة السّعوديّة، ووثّق المصوّر السّعودي، محمد المواسي، هذه التجربة خلال شهر رمضان فوق جبال القهر تحديدًا.

ويظهر مقطع الفيديو الذي وثّقه المواسي، مجموعة من الأشخاص الذين يجلسون على جرفٍ صخري تحيط به مشاهد بانوراميّة شاهقة تقشعر لها الأبدان.

وقال: إن ذهب إلى موقع يتضمن أجمل الشلالات في جنوب السعودية "الوهيدة"، للترحال واستكشاف الطّبيعة، وإنه رُغم زيارته للموقع عدّة مرّات سابقًا، إلا أن هذه أوّل تجربة وجبة إفطار له في المكان.

وحرص المواسي على توثيق هذه الرحلة التي تجمع بين الجمال والجرأة في الوقت ذاته.