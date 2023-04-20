مركز واحد يثير حيرة #سانتو قبل قمة #الهلال

يفاضل البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لفريق الاتحاد، بين عدد من لاعبي النمور المتاحين، لتعويض غياب الدولي المصري طارق حامد، أمام الهلال، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

ويغيب طارق حامد عن مباراة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والمقررة يوم الأحد 23 أبريل الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، بسبب تراكم البطاقات الصفراء في المسابقة.

سانتو سيدبر اليوم أو غدًا، بديل طارق حامد، لاعب الوسط، في التشكيل الذي سيواجه الهلال، مشيرة إلى أن المدرب البرتغالي سيركز على العناصر الأساسية في التدريب المقبل أو الذي يليه.

سانتو لا يزال يدرس جميع الخيارات المتاحة لديه، تمهيدًا للاستقرار على هوية اللاعب البديل.