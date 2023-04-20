4 % من السعوديين يرغبون النوم صباح #العيد دون الاحتفال مع الأقارب

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي" التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني استطلاعا عن قضاء وقت العيد، وأجري الاستطلاع تلفونياً على عينة عشوائية بلغ حجمها 1955 مواطناً ومواطنة، كانت نسبة الذكور منهم 44% والاناث 56%.

وفيما يخص كيفية قضاء صباح العيد، أفاد 56% من العينة أنهم سيقضونه مع عائلتهم الصغيرة (الوالدين، الزوج أو الزوجة، الأبناء، الاخوة والاخوات).

وقال 36% منهم: إنهم سيقضونه في تجمع عائلي كبير. وقال 4% منهم أنهم سيكونون في مقار أعمالهم صبيحة العيد.

وأفاد الـ4% الباقون بتفضيلهم النوم صبيحة العيد، حتى لا تتأثر برامج نومهم إن هم واصلوا السهر لمنتصف النهار.

أما عن كيفية الاحتفال الأشمل بالعيد، قال 72% من العينة: إنهم سيحتفلون من خلال التجمع في استراحة أو مزرعة في تضم عددا واسعا من الأقارب، كالأعمام أو الأخوال وأبنائهم.

وأكد 20% أنهم سيشاركون في الفعاليات التي ستقيمها مدنهم بهذه المناسبة، ويشارك 4% من العينة في فعاليات تقام في مدن أخرى فيما عزم 4% من العينة على السفر خارج المملكة خلال أيام عيد الفطر.