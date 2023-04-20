الشباب مهدد بفقدان نجم الفريق أمام #الاتحاد

أصبح فريق الشباب مهدد بفقدان أحد لاعبيه قبل لقاء الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن.

ويستعد الشباب لمواجهة نظيرة الاتحاد في الجولة الـ24 من دوري روشن، الخميس 27 إبريل الجاري.

وتواجد البرازيلي كارلوس جونيور، لاعب فريق الشباب الأول لكرة القدم، في العيادة الطبية بالنادي ، نتيجة شعوره بآلام عقب نهاية لقاء القوة الجوية العراقي في البطولة العربية .

وغاب اللاعب عن تدريبات الفريق، أمس الأربعاء، التي أشتملت علي تمارين إحماء وتسخين، أعقبتها تمارين لياقية باستخدام الكرة، وتقوية عضلات.

وأختتم المران بمناورة علي كامل الملعب ، تحت قيادة المدرب الإسباني فسينتي مورينو،