اللجان الشرعية تصل مراكز الترائي لرصد #هلال_شوال

وصلت منذ قليل، اللجان الشرعية، إلى مراكز الترائي والرصد في مختلف مناطق المملكة؛ استعدادًا لتحري هلال شهر شوال.

ودعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م.

كان قائد رؤاة مرصد تمير متعب البرغش قد قال: إن المؤشرات إيجابية لترائي هلال شهر شوال، مع وجود سحب بسيطة جدًا في الغرب.

وأوضج أن الشمس تغيب الساعة 6 و21 دقيقة، وأن الهلال يمكث فوق الأفق 23 دقيقة كاملة، في حين أن 10 دقائق فقط كافية جدًا لترائي الهلال.

وأشار إلى أن السحب البسيطة لا تمنع الترائي، وإن الأجواء الصافية، موضحًا أن سرعة الرياح 50 كيلو مترًا في الساعة، والرؤية متاحة لـ 18 كيلو.