صدمة قوية في #ريال_مدريد بعد التأهل الأوروبي

يفتقد فريق ريال مدريد الاسباني، لخدمات مدافعه النمساوي ديفيد ألابا لمدة أسبوعين، حيث يعاني اللاعب هذا الموسم من المشاكل العضلية، بعد تأكد إصابته بعد خروجه بين الشوطين في الفوز على تشيلسي 2-0 بدوري أبطال أوروبا.

وتأهل ريال مدريد الإسباني لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد فوزه على حساب نظيره تشيلسي الإنجليزي بنتيجة 2-0 خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء الماضي على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى إياب الدور ربع النهائي ليتاهل بمجموع المباراتين 4-0.

وذكرت صحيفة "ماركا" إن سبب إصابة ألابا هذه المرة كان تمزقًا طفيفًا في عضلة الفخذ، وسيغيب لمدة أسبوعين تقريبًا، على أن يعود إلى التدريبات قبل ثلاثة أيام من مواجهتهم مع أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا.