المملكة تؤكد التزامها بالعمل لإيجاد الحلول اللازمة في مجال المناخ

وأشار إلى ما تقوم به المملكة من عمل ريادي في مجال الهيدروجين وتفعيل دوره في مزيج طاقة المستقبل، واستهدافها إنتاج مايصل إلى 2.9 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030م و 4 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2035م.