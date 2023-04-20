مانشستر_يونايتد يودع الدوري الأوروبي بالخسارة من #إشبيلية بثلاثية 

تأهل فريق إشبيلية الإسباني إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي عقب فوزه على مانشستر يونايتد؛ بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم ضمن منافسات إياب ربع النهائي.

وسجل يوسف النصيري الهدف الأول لصالح إشبيلية في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة، ثم أضاف لويك بادي الهدف الثاني في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

وفي الدقيقة 81 عاد يوسف النصيري ليسجل الثاني له والثالث لصالح فريقه إشبيلية في المباراة والتي انتهت بخسارة اليونايتد بثلاثية نظيفة ليودع الشياطين الحمر بطولة الدوري الأوروبي.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب اليونايتد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين ليحسم إشبيلية الصعود من لقاء الإياب.