طرح أول فيلم صُوّر في الفضاء بصالات السينما

تم عرض أول فيلم تم تصويره في الفضاء في صالات السينما الروسية يوم الخميس، مما أثار فخرًا في موسكو بسبب إنجاز العمل قبل مشروع منافس يتم تنفيذه في الولايات المتحدة، في ظل الأزمة الدبلوماسية الحالية بين البلدين بسبب النزاع في أوكرانيا.

وجرى إرسال ممثل ومخرج روسيين إلى محطة الفضاء الدولية في تشرين الأول/أكتوبر 2021 لتصوير فيلم "التحدي"، الذي يحكي قصة طبيبة جراحة تم إرسالها على عجل إلى محطة الفضاء الدولية لعلاج رائد فضاء مصاب، في مهمة استمرت 12 يومًا.

وحرصت روسيا على إنجاز المهمة بسرعة لتتفوق على مبادرة أمريكية منافسة بطلها توم كروز.

وتعليقا على الحدث، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 12 نيسان/أبريل: "نحن أول من صوّر فيلماً روائياً طويلاً على متن مركبة فضائية في مدار الأرض، مجدّداً نحن الأوائل".

ويستعيد الرئيس الروسي بتصريحاته الحنين إلى الحقبة السوفياتية عندما أرسلت موسكو أول إنسان إلى الفضاء سنة 1961.

وفي موسكو، يتوافد العديد لمشاهدة الكبسولة الفضائية "سويوز إم اس-18" التي أعادت إلى الأرض طاقم تصوير الفيلم وأصبحت معروضة في حديقة غوركي الشهيرة.