بريطانيا.. استقالة نائب رئيس الوزراء إثر شكاوى تنمر

استقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك راب، من منصبه، اليوم الجمعة، بعد تحقيق مستقل في شكاوى تتعلق بتنمره على زملائه، وذلك في أحدث فضيحة تهز حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك.

وقال راب في خطاب إلى رئيس الوزراء: "لقد طالبت بإجراء التحقيق وتعهدت بالاستقالة إذا توصل إلى أي استنتاج بحدوث أي تنمر على الإطلاق، أعتقد أنه من المهم أن أحافظ على كلمتي".

ورد سوناك قائلا في رسالة: إنه قبل استقالة راب ببالغ الحزن لكنه قال إن من المهم أن يلتزم الوزراء بأعلى المعايير.

واطلع المحققون في سلوك راب على مدى خمسة أشهر على أدلة قدمها عدة مسؤولين حكوميين عن شكاوى تنمر في ثلاث وزارات مختلفة.

وخلص تقرير المحقق المستقل المحامي آدم تولي إلى أن راب تصرف بطريقة تنطوي على "ترهيب" و"إصرار على العدوانية" أثناء عمله في وزارة الخارجية.