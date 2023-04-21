30 % زيادة في أعداد المسافرين بـ #مطارات_المملكة في رمضان

أعلنت شركة "التنفيذي" المعنية بإدارة وتشغيل الصالات التنفيذية في مطارات المملكة عن نجاح الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان لعام 1444هـ الموافق 2023 م.

وتمكنت الشركة في موسم رمضان هذا العام من خلال فرقها وغرف عملياتها تحقيق زيادة في أعداد خدمة ضيوفها المسافرين بعدد تجاوز (69) ألف مسافر مقارنة بـ 53 ألف مسافر بنسبة زيادة بلغت 30٪ عن موسم العام الماضي وذلك دون اي عوائق تشغيلية.

ونجحت ادارة الشركة في تسجيل صالة مطار الملك عبدالعزيز بمدينة جدة لنسبة (44٪) من أعداد الضيوف تلتها الصالة الداخلية مطار الملك خالد بالعاصمة الرياض بنسبة (34٪).

واستطاعت الشركة زيادة في اعداد خدمة نقل الامتعة بواقع 37 الف خدمة بنسبة زيادة بلغت 48 ٪ مقارنة بموسم العام الماضي ، فيما سجلت ادارة الشركة زيادة في عدد خدمة استقبال الرحلات بواقع 10 الاف رحلة هذا الموسم بزيادة نسبتها 11٪ عن موسم العام الماضي.

تأتي هذه النجاحات لإدارة الشركة خلال موسم هذا العام نتيجة تضافر جهود كافة قطاعاتها لتذليل كافة العقبات والتحديات لتقديم خدماتها بمعايير عالمية في خدمة ضيوف الرحمن والمسافرين وتكامل أعمالها المشتركة مع الجهات المعنية ضمن منظومة الطيران في المملكة.