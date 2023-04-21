الهلال يستعيد لاعب مهم قبل مباراة #الاتحاد

استأنف فريق الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، تدريباته، بعد يوم من الراحة عقب الفوز على النصر 2-0، في لقاء الديربي المقدم من الجولة الـ25 لدوري روشن.

وأكدت التقارير الصحفية أن تدريبات الهلال الجماعية شهدت عودة حمد اليامي الذي شارك في جزء منها بعد تعافيه من إصابة عضلية ابعدته عن الفريق منذ منتصف مارس الماضي.

وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية، حيث بدأها الأرجنتيني رامون دياز بتدريبات استرجاعية للاعبين المشاركين بصفة أساسية في مواجهة النصر، فيما اشتملت تدريبات البقية على تطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة فنية.