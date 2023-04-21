فيصل بن فرحان ونظيره البريطاني يؤكدان أهمية وقف القتال في #السودان

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزيى الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، من وزير خارجية المملكة المتحدة السيد جيمس كليفرلي.

وناقش الجانبان خلال الاتصال مجريات الأحداث في جمهوربة

السودان، مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبد الشقيق.

كما استعرض الجانبان العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين،و سبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أوجه تكثيف التنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.