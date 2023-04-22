ضبط 3 حفارات آبار تعمل بدون تصريح في نجران

أجرى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة نجران 58 جولة رقابية داخل المنطقة والمحافظات التابعة لها، خلال الأيام السبعة الماضية، للتأكد من تطبيق نظام المياه واللائحة التنفيذية المتعلقة به.

وضبطت الفرق الرقابية خلال جولاتها في المنطقة 3 حفارات للآبار الإرتوازية تعمل بدون تصريح، وجارٍ إكمال الإجراءات النظامية وتطبيق اللائحة التنفيذية بحق المخالفين.

وشدد فرع البيئة والمياه والزراعة في نجران على أهمية إصدار الرخصة النظامية لحفر الآبار، لتنظيم وضبط حفر وتأهيل الآبار واستخراج المياه الجوفية، ومقاولة حفر الآبار من خلال إصدار الرخص اللازمة، إضافةً إلى ضبط كميات المياه المستخرجة بموجب الرخصة بما يضمن العدالة واستدامة الموارد المائية.

وأفاد بأن مهلة الإفصاح عن الآبار غير المرخصة للأفراد أو الجهات الحكومية أو القطاع الخاص تنتهي بعد تمديدها بتاريخ 19 /2/ 1445 هـ، داعياً الجميع إلى سرعة الإفصاح قبل انتهاء المهلة، تفادياً لإصدار العقوبات النظامية بحق المخالفين.