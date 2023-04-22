الدفاع_المدني يدعو للحذر من #أمطار_غزيرة على #الرياض حتى الحادية عشر مساءً

نّبهت المديرية العامة للدفاع المدني إلى التوقعات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، والتي تشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض، من الواحدة ظهراً إلى الحادية عشر مساء اليوم السبت.

وتشمل هذه الأمطار وفقاً لتوقعات «الأرصاد» كلاً من: «العاصمة الرياض- رماح- الخرج- المزاحمية- الأفلاج- وادي الدواسر- القويعية- السليل- المجمعة- الزلفي- ثادق- شقراء- ضرما- الغاط- عفيف- الدوادمي- الدرعية- حريملاء- الدلم- حوطة بني تميم- الحريق- مرات- البجادية».

وأهاب «الدفاع المدني» بالجميع الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسيول.