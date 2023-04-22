براً وجواً.. #الجيش_السوداني يكشف تفاصيل إجلاء البعثة السعودية

كشف الجيش السوداني عن طريقة إجلاء البعثة السعودية من السودان وإعادتها إلى المملكة.

وذكر الجيش السوداني في بيان أن عمليات إجلاء البعثات الدبلوماسية ستبدأ خلال الساعات المقبلة، لافتاً إلى أن الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة قائد الجيش، تلقى اتصالات هاتفية من رؤساء عدد من الدول بشأن إجلاء رعاياها من السودان.

وأضاف: «البرهان وافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين إجلاء رعايا مختلف الدول».

وأوضح أنه سيتم إجلاء البعثة السعودية براً إلى مدينة بورتسودان، ومن هناك سيتم نقلهم جواً إلى السعودية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ستجلي دبلوماسييها ورعاياها بطائرات عسكرية.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

وأوضحت «الخارجية» أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان.