الأردن: إجلاء رعايانا من #السودان يتم بمساعدة من #السعودية

كشفت الخارجية الأردنية عن تدخل المملكة العربية السعودية للمساعدة في إجلاء الأردنيين من السودان.

وقال متحدث باسم الخارجية الأردنية إن «عمليات إجلاء الرعايا الأردنيين من السودان، ستتم بالتعاون مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وأضاف: «عمليات الإجلاء من السودان ستشمل نحو 300 مواطن أردني، وذلك على مرحلة واحدة».

وكان الجيش السوداني قد كشف عن طريقة إجلاء البعثتين السعودية والأردنية من السودان.

وأوضح الجيش السوداني أنه «جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية براً إلى بورتسودان، ومنها جواً إلى المملكة السعودية». وأضاف: «سيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الأسلوب».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ستجلي دبلوماسييها ورعاياها بطائرات عسكرية.

وقبل قليل، أعلنت وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

وأوضحت «الخارجية» أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان.