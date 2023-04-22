حميدتي لوزيرة الخارجية الفرنسية: ملتزمون بوقف إطلاق النار خلال #الهدنة

أكد الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قائد قوات الدعم السريع في السودان، التزام قواته بوقف إطلاق النار خلال فترة الهدنة الحالية.

وقال «حميدتي» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «بحثت اليوم عبر الهاتف مع وزيرة الخارجية الفرنسية السيدة كاترين كاترين كولونا التطورات الراهنة في السودان، والأسباب التي أدت إلى تفاقم الأوضاع، وكيفية استثمار الهدنة المعلنة في فتح الممرات الإنسانية، لتسهيل حركة المواطنين وتمكين جميع الدول من إجلاء رعاياها إلى أماكن آمنة»

وأضاف: «نحن ملتزمون بالوقف الكامل لإطلاق النار خلال فترة الهدنة، ونؤكد احترامنا للقانون الدولي الإنساني ولكافة حقوق المدنيين».

وواصل: «نشكر السيدة كاترين على النقاش المثمر والبناء، والذي اتفقنا فيه على العديد من المسائل الضرورية التي سيكون لها تأثير مباشر على مجمل الأوضاع في البلاد».