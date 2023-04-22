بسفينة عبر البحر.. وصول 50 سعودياً ورعايا عدة دول من #السودان إلى #جدة (فيديو) #عاجل

وصلت الدفعة الأولى من السعوديين ورعايا بعض الدول إلى جدة، قادمين بحراً من السودان.

وشنرت قناة «الإخبارية» مقطع فيديو للحظة وصول أول سفينة إجلاء من السودان، تضم 50 مواطناً وعدداً من رعايا الدول الشقيقة.

وأعلنت وزارة الخارجية، اليوم، بدء ترتيب «إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة».

وأوضحت «الخارجية» أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان.

وكان بيان للجيش السوداني قد ذكر عبر صفحته في «فيسبوك»، أن «القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول، أمس، لطلب تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد».

وأضاف البيان أن «البرهان» وافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك لمختلف الدول، مبيناً أنه «ينتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات المقبلة».

وأوضح أن «كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين ستجلي دبلوماسييها ورعاياها جواً بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم، ويتوقع الشروع في ذلك فوراً».

وتابع: «جرى في وقت سابق إجلاء البعثة السعودية براً إلى بورتسودان ومنها جواً إلى المملكة العربية السعودية، كما سيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق بنفس الأسلوب».