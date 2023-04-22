سيارات دفع رباعي وقوات حماية مسلحة.. مشاهد خاصة من عملية إجلاء المواطنين السعوديين من #السودان (فيديو)

كشف السفير السعودي في السودان، علي بن حسن جعفر، تفاصيل عملية إجلاء السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، من السودان إلى مدينة جدة عبر البحر.

وقال «جعفر» في تصريحات لقناة «العربية» إن 3 مواكب نقلت المواطنين السعوديين ورعايا بعض الدول من العاصمة الخرطوم إلى مدينة بورتسودان، ومن هناك ركبوا السفينة التي أقلتهم عبر البحر حتى وصولهم إلى جدة.

وشدد السفير السعودي على أن «مواكب الإجلاء لم يتم اعتراضها حتى وصولها إلى بورتسودان».

وإلى جانب الدفعة الأولى التي وصلت إلى جدة وعددها 50 مواطناً ومن رعايا دول صديقة وشقيقة، يُنتظر قدوم 4 سفن أخرى قادمة من السودان إلى جدة، وعلى متنها 108 أشخاص من 11 دولة، وفق السفير.

وأفاد بأنه لا يوجد سوى 9 سعوديين في السودان حالياً، داخل مدينتين لا تشهدا أي اشتباكات.

ونشرت قناة «الإخبارية» مشاهد خاصة تظهر عملية الإجلاء من العاصمة الخرطوم إلى بورتسودان.

ووصلت الدفعة الأولى من السعوديين ورعايا بعض الدول الشقيقة والصديقة إلى جدة، قادمين بحراً من السودان، والتي تضم 50 شخصاً، في انتظار وصول 4 سفن أخرى على متنها 108 أشخاص من 11 دولة.

وأعلنت وزارة الخارجية، اليوم، بدء ترتيب «إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة».

وأوضحت «الخارجية» أن ذلك يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان.