عبر 5 مسارات و98 محطة.. استئناف تشغيل خدمة النقل العام في #المدينة_المنورة

أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة، استئناف تقديم خدمة النقل العام ضمن مشروع «حافلات المدينة»، ابتداءً من اليوم الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، لتقديم الخدمة للمستفيدين، وذلك ما بين الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً يومياً.

وحدّدت الهيئة 5 مسارات تتضمن 98 محطة تغطي أرجاء المدينة المنورة، لتقديم خدمة النقل العام للمستفيدين بواسطة حافلات مجهزة إلى عدة وجهات داخل المدينة المنورة.

وتشمل هذه المسارات: «مسار قطار الحرمين – المسجد النبوي»، ويتضمن 3 محطات على امتداده، تصل إليها الحافلة كل 60 دقيقة لتقديم الخدمة، ومسار «مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز – المسجد النبوي»، وبه محطتان تقدّم الخدمة كل 30 دقيقة.

كما تتضمن مسار «جامعة طيبة – العالية مول»، والذي يتضمن 34 محطة تعمل كل 15 دقيقة لنقل المستفيدين في عدة أحياء، ومسار «الميقات – الخالدية»، الذي يتضمن 38 محطة تصل إليها الحافلة كل 15 دقيقة، ومسار «القصواء – سيد الشهداء»، ويتضمن 21 محطة بمعدل تقاطر كل 20 دقيقة.

ويهدف مشروع «حافلات المدينة» إلى تقديم خدمات نقل الأهالي إلى عدة وجهات في أرجاء المدينة المنورة خلال دقائق معدودة. وساهم المشروع الذي تم تنفيذه خلال شهر رمضان المبارك هذا العام في الحدّ من الازدحام المروري وسط المدينة المنورة، وتقليص مدة وصول آلاف المستفيدين إلى عدة وجهات، بالمشاركة مع خدمة مشروع «النقل الترددي»، الذي تم إيقافه في الأول من شوال بعد صلاة العيد، بعد اكتمال خدماته التي استفاد منها نحو مليون وثلاثمائة ألف مستفيد خلال شهر رمضان.