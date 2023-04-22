النيابة_العامة: السجن 6 شهور وغرامة 100 ألف ريال لمن يتاجر في #المفرقعات

حذرت النيابة العامة من أن الألعاب النارية تُشكل خطورة جسيمة على صحة المجتمع والبيئة، مشددة على أنه «لا يجوز استخدامها إلا في الأحوال المبينة نظاماً».

وبينت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي في «تويتر» أنه يُحظر صنع المتفجرات والمفرقعات أو حيازتها أو تصديرها أو استيرادها أو بيعها أو تخزينها أو إتلافها أو التدريب عليها، إلا بتصريح من الوزارة وفقاً لأحكام نظام المتفجرات والمفرقعات.

وأضافت أنه يُعاقب كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو أتجر فيها بالسجن مدة تصل إلى 6 شهور، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.