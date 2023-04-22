الكويت تعلن وصول رعاياها في السودان إلى جدة.. وتشكر السعودية

قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، إنه بناء على توجيهات ومتابعة حثيثة من القيادة السياسية في بلاده، نفذت الوزارة عملية طارئة لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في السودان، جراء الإشتباكات المسلحة والتطورات الأمنية الحرجة التي تشهدها.

وأكد وزير الخارجية الكويتي وصول كافة المواطنين الراغبين بالعودة للبلاد إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة سالمين، مشيراً إلى أنه جاري العمل حاليا على تأمين نقلهم إلى الكويت.

وأشاد بجهود سفير الكويت لدى جمهورية السودان الشقيقة، الدكتور فهد الظفيري، وكافة أعضاء سفارة دولة الكويت في الخرطوم، مثمنا عملهم المتميز وأدائهم لواجبهم الوطني بكل مهنية واقتدار.

كما تقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لسلطات المملكة العربية السعودية الشقيقة على التنسيق وتوفير كافة التسهيلات التي قدمتها لنقل وإجلاء المواطنين إلى مدينة جدة، وتقديم الشكر كذلك إلى السلطات السودانية وإلى كل من ساهم في تأمين سلامة المواطنين الكويتيين وتقديم كافة التسهيلات لهم وتمكينهم من التواصل مع ذويهم وتسخيرل كل الإمكانات لضمان عودتهم إلى وطنهم سالمين.