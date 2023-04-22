ارتفاع عدد المصابين في اشتباكات #السودان إلى 1929

قالت وزارة الصحة السودانية، إن قوات الدعم السريع هاجمت 3 مستشفيات في الخرطوم.

وأضافت الوزارة في تصريحات لقناة "العربية": "نعيش حالة حرب والمستشفيات تضررت.. وأصبحت 30 مستشفى خارج الخدمة".

وتابعت: "إجمالي عدد المصابين جراء الاشتباكات بلغ 1929".

ووقعت اشتباكات متفرقة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في عدة مناطق من الخرطوم.

وقال الجيش السوداني إن انتهاكات الدعم السريع للهدنة المعلنة تواصلت اليوم بأعمال قنص بمناطق متفرقة من الخرطوم.

وأضاف الجيش السوداني أن قناصة الدعم السريع واصلوا استهداف المدنيين في الخرطوم.

وتابع الجيش السوداني: "قوات الدعم السريع واصلت انتهاك الهدنة عبر أعمال القنص من على البنايات المطلة على محيط القيادة العامة ومناطق متفرقة بجنوب الخرطوم".