أبرزهم “#الدون” و”#صلاح” و “#ترامب”.. مشاهير فقدوا علامة التوثيق على “#تويتر”

سادت حالة وُصفت بـ"الفوضوية" موقع التدوينات القصيرة الأشهر بالعالم "تويتر"، أمس السبت، بعد 24 ساعة من اختفاء العلامات الزرقاء من الحسابات الموثقة، مع انتشار حالات انتحال الهوية وانتشار للمعلومات الكاذبة والمفبركة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "" The Guardian البريطانية، يحاول ماسك إجبار المستخدمين على الدفع مقابل خدمات التحقق التي كانت مجانية في السابق، للشخصيات المعروفة والمشاهير والإعلاميين.

وتتراوح تكلفة الاحتفاظ بالعلامات بين 8 دولارات شهريا للمستخدمين الأفراد، وسعر يبدأ من 1000 دولار شهريا لتوثيق حساب مؤسسة، بالإضافة إلى 50 دولارا شهريا لكل حساب تابع لجهة أو موظف، ولا يوثق "تويتر" حسابات الأفراد مثلما كان عليه الوضع بالعلامة الزرقاء السابقة التي كانت تمنح خلال فترة ما قبل إدارة ماسك للمنصة.

لكن النظام الجديد للشركة بعد استحواذ ماسك عليها، يتوجب على صاحب الحساب الاشتراك في خدمة "تويتر بلو" للحصول على الشارة الزرقاء حتى لو كان الحساب يحمل اسما مستعارا.

وفقد مستخدمو "تويتر" البارزون علامات التوثيق الزرقاء التي ساعدتهم في التحقق من هويتهم وتمييزهم عن المحتالين، باستثناء أولئك الذين قرروا دفع الرسوم البالغ قيمتها 8 دولارات شهريا.

ومن بين المستخدمين البارزين الذين فقدوا علامات التوثيق الزرقاء، بيونسيه والبابا فرنسيس وأوبرا وينفري والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، والنجم البرتغالي -لاعب النصر السعودي- كريستيانو رونالدو، ونجم الكرة الجزائرية رياض محرز، الذي قال : "لن أدفع لمثل هذه الأفكار الغريبة".، وكذلك نجم فريق ليفربول "محمد صلاح"، والممثل المصري محمد هنيدي، ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

فيما علق الفنان الكوميدي محمد هنيدي قائلا:" بعد خدمة ١٠ سنين في تويتر.. الفاجر بيقولي ادفعله فلوس في علامة زرقا .. استبدلنا العلامة بعيل صغير عامل نفسه توثيق ذهبي".

يُذكر أن "تويتر" كان لديه نحو 400 ألف مستخدم موثق بموجب نظام التوثيق الأزرق، الكثير منهم صحفيون ورياضيون وشخصيات عامة، وقد استخدمت عملية التوثيق لتعني أن الحساب تم التحقق من هوية صاحبه من قبل "تويتر".

وأدت تلك الخطوة إلى انتحال كثير من المستخدمين هوية أشخاص معروفين من خلال إنشاء حسابات مزيفة تحمل أسماءهم.

كما نشر آخرون تغريدات مزيفة على أنها تابعة لحسابات إخبارية تحتوي على معلومات مضللة تسخر من ماسك.

وبينما تقدم شركة "تويتر" الآن علامات ذهبية لـ"المؤسسات التي تم التحقق منها" وعلامات رمادية للمؤسسات الحكومية والشركات التابعة لها، لم يكن من الواضح سبب ظهور تلك العلامات ببعض الحسابات دون غيرها.