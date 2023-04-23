هل تناول #الإسبرين قبل “#تخطيط_القلب” يؤثر على نتائجه؟.. استشاري يجيب

أوضح استشاري طب القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر ، مدى تأثير تناول الإسبرين على نتائج "تخطيط القلب".

وأكد في رده على استفسار أحد المغردين على "تويتر"، أن تناول الاسبرين قبل تخطيط القلب لا يؤثر على نتيجته.

وكان "النمر" قد قدم عدة نصائح لتحسين صحة القلب على المدى البعيد، موضحا أن من الأطعمة التي تحسن صحة القلب على المدى البعيد "الإكثار من الخضراوات والفواكه، وتقليل الملح، والابتعاد قدر الإمكان عن السكريات".

كما نصح "النمر" بـ"تقليل الدهون إذا كان الكوليسترول/الدهون الثلاثية مرتفعة، وتناول الأسماك مرة واحده أسبوعيًا على الأقل".