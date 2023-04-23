بعد أنباء هروبه.. أول ظهور لـ”#حميدتي” منذ اندلاع الاشتباكات مع الجيش السوداني (#فيديو) #عاجل

وثق مقطع فيديو متداول على منصة "تويتر"، أول ظهور لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" عقب اندلاع الاشتباكات مع الجيش السوداني.

وأظهر المقطع الذي انتشر اليوم الأحد، "حمدتي" بالصوت والصورة لأول مرة، متجولاً على متن عربة عسكرية في محيط القصر الرئاسي على ما يبدو.

كما يظهر المقطع "حميدتي"، وهو محاط بسيارات عسكرية وعلى متنها عشرات العسكريين، من عناصر الدعم السريع، حيث كان متواجدا داخل مركبة ويجلس بجوار قائدها.

جاء ذلك بعدما أكد "حميدتي" ، أنه متواجد داخل الخرطوم ومع قوات الدعم السريع، في رد على قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الذي أعلن في وقت سابق أن لا أحد يعلم مكان "دقلو" ولا حتى عناصره، في إشارة إلى أنه متوار عن الأنظار.

كما شدد البرهان بدوره على أنه متواجد في مقر القيادة العامة للجيش، وأنه لن يغادر إلا جثة هامدة.