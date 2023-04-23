تنبيه من “#الأرصاد” لسكان #العاصمة_المقدسة: أمطار وأتربة مثارة حتى مساء اليوم

نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مُثارة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجموم، تشمل في ذلك المناطق المفتوحة والطرق السريعة، ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظتي القنفذة والليث، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة ، تشمل تأثيراتها المصاحبة، نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة السادسة مساءً.