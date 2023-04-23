عائد من الأسر لـ7 سنوات: اتمنى الرجوع للحد الجنوبي مجدداً للدفاع عن الدين والوطن (فيديو) #عاجل

أعرب فيصل الظفيري، العائد إلى أرض الوطن بعد غياب 7 سنوات في الأسر باليمن، عن سعادته الكبيرة بالعودة.

ووصف «الظفيري» خلال لقاء مع قناة «الإخبارية» أسره قبل 7 سنوات بأنه «اختبار من الله على صبرنا وكي نرى محبتنا عند العموم».

ووجه ابن حفر الباطن الشكر لكل شخص ساهم في رجوعه إلى أرض الوطن من جديد.

وأعلن استعداده للعودة إلى الحد الجنوبي، قائلاً: «أتمنى عودتي إلى الحد الجنوبي للدفاع عن الدين والوطن».

وقبل أيام، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، عن وصول 19 أسيراً من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، من بينهم 16 أسيراً سعودياً، و3 أسرى سودانيين، في إطار عملية تبادل الأسرى، ومقابل إطلاق سراح 250 أسيراً من «الحوثيين» غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.

وكان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي، رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق أول ركن فياض الرويلي، ونائب رئيس هيئه الأركان العامة قائد القوات المشتركة، الفريق الركن مطلق بن سالم الازيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة، ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني، اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني، والملحق العسكري بسفارة جمهورية السودان لدى المملكة، العميد الركن محمد عبدالواحد ابشر.