رجل أعمال مصري.. سر الحساب الوحيد الذي يتابعه #حميدتي على #تويتر #عاجل

حالة كبيرة من الجدل أثارها الحساب الرسمي لنائب رئيس المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، خلال الساعات القليلة الماضية.

فبالإطلاع على الحسابات التي يتابعها «حميدتي» على «تويتر» لن تجد سوى حساب واحد، والمفاجأة أنه لرجل أعمال مصري شهير، هو الملياردير نجيب ساويرس، الذي ينتمي لعائلة تعتبر من الأغنى في العالم.

وكتبت مغردة سودانية: «محتاجين نتكلم في انو حساب حميدتي قائد المليشيا الذي يقود حرب في السودان حسابه في تويتر عامل فولو لحساب وحيد هو حساب رجل الاعمال المصري نجيب سويرس».

وأضافت: «محتاجين نعرف نوعيه العلاقه دي؟؟؟ وهل حميدتي من خلفه سويرس المصري؟».

ورد رجل الأعمال المصري الذي تبلغ ثروته 3.2 مليار دولار بشكل مقتضب وساخر، وكتب على حسابه: «إحنا قرايب».

وقبل أيام، قال «ساويرس» إنه يثق في «حميدتي». واعتبر أن «قوات الدعم السريع تسعى إلى تسليم السلطة للحكومة المدنية بتوقيع الاتفاق الإطاري الذي تجنبه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وبدلاً من ذلك قصف المدنيين بالطائرات، وهو تصعيد خطير وجريمة حرب. القنابل لا تفرق بين المدنيين والعسكريين»، وفق قوله.

وأكد متابعون سودانيون أن هناك علاقات وروابط اقتصادية وتجارية تجمع بين «ساويرس» و«حميدتي»، وتحديداً في مجال استخراج المعادن والذهب، الذي اشتهر به قائد قوات الدعم السريع.

وتدير شركة «أوراسكوم تي.ام.تي» للاستثمارات التي يملكها «ساويرس»، منجم «هساي» في شمال شرق السودان، من خلال شركة «أرياب».