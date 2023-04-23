الاتحاد_الأوروبي: اتفاق مع #السعودية على العمل لوقف إطلاق النار في #السودان

كشف الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، تفاصيل اتصاله الهاتفي مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، بشأن تطورات الأوضاع في السودان.

وكتب «بوريل» على حسابه الرسمي في «تويتر»: «ناقشت مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آخر المستجدات في السودان».

وأضاف: «نشارك مخاوفنا بشأن التصعيد العسكري، واتفقنا على مواصلة الدفع جماعياً من أجل وقف فوري لإطلاق النار».

وشدد في ختام حديثه على أن «حماية المدنيين أولوية».

وتلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من «بوريل»، جرى خلاله بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق، وفق ما ذكرته «الخارجية» في بيان.