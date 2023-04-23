حميدتي لـ #بوريل: ملتزمون بالهدنة الإنسانية وإجلاء الأجانب

قال قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، إنه ناقش مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، جملة من المواضيع المتعلقة بالأزمة الراهنة التي تشهدها السودان.

وأضاف نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الملقب بـ«حميدتي»: «أكدت للسيد بوريل التزامنا المطلق بالهدنة الإنسانية المعلنة، واستعدادنا لتقديم ما يلزم من تسهيلات تساعد المواطنين والجاليات الاجنبية من المرور إلى أماكن آمنة».

وواصل: «نحن أيضًا على استعداد لتسخير كافة إمكانياتنا في نقل وترحيل المواطنين السودانيين والرعايا الأجانب إلى وجهاتهم المطلوبة».