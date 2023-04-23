«مهنية واقتدار».. #باكستان تشيد بجهود #السعودية في إجلاء المواطنين ورعايا الدول من #السودان #عاجل

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، السيد بيلاوال بوتو زرداري.

وفي بداية الاتصال، هنّأ وزير الخارجية الباكستاني نظيره الباكستاني بمناسبة نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، من جمهورية السودان إلى المملكة، مشيداً بالكفاءة العالية للجهات السعودية التي أسهمت في إنجاح تلك العمليات بكل مهنية واقتدار.

كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق.