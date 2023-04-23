بدء مغادرة الرعايا الذين تم إجلاؤهم من #السودان إلى بلدانهم (فيديو)

بدأت مغادرة عدد من رعايا الدول الصديقة والشقيقة، الذين تم إجلاؤهم من السودان بجهود سعودية، إلى بلدانهم.

وذكرت قناة «الإخبارية» في نبأ عاجل قبل قليل: «بدء مغادرة عدد من الرعايا الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى بلدانهم».

وإنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وصل مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من جمهورية السودان، وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون، أمس، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.

وبلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطناً، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصاً، يمثلون الجنسيات التالية (الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو).