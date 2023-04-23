قبل قمة الليلة.. #الاتحاد لا ينتصر على #الهلال في #الجوهرة_المشعة منذ 2732 يوماً #عاجل

يستضيف ملعب «الجوهرة المشعة» في مدينة جدة، التاسعة مساء اليوم، مواجهة نارية بين الاتحاد والهلال، ضمن منافسات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2022-2023.

وإلى جانب أهمية المباراة والندية الكبيرة المتوقع أن تشهدها، يستبقها رقماً مميزاً لفريق الهلال يسعى للحفاظ عليه، وغير جيد لـ«الاتحاد» سيحاول كسره، يرتبط بملعب المباراة: «الجوهرة المشعة».

ويتعلق هذا الرقم بآخر انتصار حققه الاتحاد أمام الهلال على أرضية ملعب «الجوهرة المشعة»، والذي يعود إلى يوم 30 أكتوبر 2015، حين انتصر بنتيجة 4-3، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي لموسم 2015-2016.

ومنذ ذلك التاريخ، لم يفز الاتحاد على الهلال في مختلف المسابقات على ملعب «الجوهرة المشعة»، سواء في بطولة الدوري أو الكأس أو آسيا، ليمر بذلك 2732 يوماً كاملة على هذا الرقم العصي على الكسر، في انتظار مباراة الليلة.

وبصفة عامة، التقى الاتحاد مع الهلال على ملعب «الجوهرة المشعة» في 10 مباريات بالبطولات كافة، حقق خلالها الأول فوزاً واحداً، مع انتصار الهلال في 6 مباريات، بينما كان التعادل حاضراً في 3 مناسبات.