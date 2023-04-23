إطلاق سراح سجناء من معتقل #كوبر في #السودان.. ومصادر تكشف مصير #عمر_البشير

شهد محيط سجن "كوبر" الشهير في العاصمة السودانية الخرطوم، اشتباكات مسلحة قوية.

ونقلت قناة "العربية" عن مصادر لم تسمها، أنه تم إطلاق سراح العديد من السجناء، من داخل السجن الذي يضم أبرز القادة السابقين في نظام عمر البشير، ومن ضمنهم الرئيس المعزول نفسه، وذلك جراء نقص المياه.

وأكدت المصادر أنه رغم إطلاق سراح عدد من السجناء، إلا أن السجناء السياسيين في "كوبر" ما زالوا قيد الاحتجاز.

وتعرضت عدة سجون بالخرطوم إلى هجمات سابقة وفرار معتقلين، خلال الاشتباكات الدائرة بين قوات الدعم السريع والجيش منذ الأسبوع الماضي.

وفر عدد من نزلاء سجن سوبا جنوب العاصمة، أمس، بعد إطلاق سراحهم من قبل قوات الدعم السريع، وفق ما أكد عدد منهم في مقاطع مصورة انتشرت بين السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تعرض سجن الهدى في الخرطوم بري، قبل يومين، لهجمات وفرار مساجين.