147 وفاة و2057 إصابة في اشتباكات #السودان

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في السودان، محمد إبراهيم، عن عدد وفيات وإصابات الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال في تصريحات اليوم إن عدد الإصابات حتى فجر الأحد بلغت نحو 2057 شخصًا، من بينهم 1094 في مستشفيات القطاع العام و963 حالة في مستشفيات القطاع الخاص.

وأضاف أن حالات الإصابة بين صفوف العسكريين من الطرفين بلغت نحو 257 حالة، يوجد منها في مستشفيات القطاع العام 134 حالة، و123 في مستشفيات القطاع الخاص.

وأكد المتحدث باسم الصحة السودانية، أن عدد حالات الوفيات بلغت نحو 147 حالة، 60 منها في القطاع العام 97 في القطاع الخاص.

وأوضح أن الوفيات في صفوف العسكريين من الطرفين بلغت 21، من 12 في مستشفيات القطاع العام أما الخاص فسجلت 9 حالات.