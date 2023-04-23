حميدتي: هدف الجيش السوداني إطلاق سراح #البشير من سجن كوبر

قال قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إن هدف الجيش السوداني إطلاق سراح الرئيس السابق عمر البشير من سجن كوبر.

وأضاف حميدتي في تصريحات لقناة "سكاي نيوز": "الجلوس مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان غير مفيد لكن الجلوس مع شرفاء القوات المسلحة ممكن".

وأكد قائد قوات الدعم السريع أنه ليس من دعاة الحرب بل مع الاستقرار والسلام، متابعا: "أُجبرنا على دخول المعركة ونحن نَعِدُ الشعب بالتحول الديمقراطي".