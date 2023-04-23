المملكة توزع 29.797 سلة غذائية على اللاجئين السوريين والفلسطينيين في #لبنان خلال شهر #رمضان

اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية لأسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية في جمهورية لبنان خلال شهر رمضان المبارك لعام 1444ه‍ .

وجرى خلال المشروع توزيع 29.797 سلة غذائية، استفادت منه أسر اللاجئين والأسر الأكثر احتياجًا في المجتمع المستضيف في مختلف المدن اللبنانية.

وقدم المستفيدون شكرهم الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على وقفته الإنسانية معهم، حيث خففت هذه المساعدات من معاناة الأهالي في شهر رمضان المبارك.

ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم .