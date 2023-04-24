فيديو.. سفير #كوريا_الجنوبية يصل إلى قاعدة الملك عبد الله الجوية لاستقبال الرعايا القادمين من #السودان

وصل السفير كوريا الجنوبية لدى المملكة إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية لاستقبال الرعايا الكوريين القادمين من السودان.

ومن المتوقع وصول الرعايا الكوريين إلى قاعدة الملك عبدالله وعلى متنها 29 راكبا من ضمنهم السفير الكوري لدى السودان ودبلوماسيين كوريين.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان.