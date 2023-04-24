انخفاض أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 80 دولارا للبرميل

شهدت أسعار النفط اليوم الإثنين تراجعاً ملحوظاً، مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وانخفض سعر خام برنت 70 سنتا إلى 80.77 دولار للبرميل، بينما تراجع خام نايمكس 70 سنتا ليسجل 77.17 دولار للبرميل.

وسبب التراجع هو المخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة وأوضاع الاقتصاد العالمي وتوقعات الطلب على الوقود، كما طغت على احتمالات شح الإمدادات بسبب تخفيضات أوبك+ للمعروض.

وانخفض الخامان القياسيان أكثر من خمسة بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي لهما في خمسة أسابيع، مع تراجع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة عن مستويات العام الماضي، مما أثار مخاوف من حدوث ركود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.