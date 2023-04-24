أكثر من 800 ضعف أجر الموظف.. تعرّف على إجمالي راتب الرئيس التنفيذي لشركة “#جوجل” #عاجل

كشفت شركة " ألفابت" المالكة لمحرك البحث الشهير "جوجل" عن إجمالي راتب الرئيس التنفيذي للشركة ذات الأصول الهندية سوندار بيتشاي.

وأوضحت الشركة في إفصاح لها عن رواتب العاملين بالشركة أن "بيتشاي" يحصل على حوالي 226 مليون دولار كإجمالي أجر في العام الماضي، أي أكثر من 800 ضعف متوسط أجر الموظف.

وأظهر الإفصاح أن تعويضات بيتشاي تضمنت مكافآت من الأسهم بقيمة 218 مليون دولار، وحصل على 6.3 مليون دولار كتعويض في عام 2021، عندما لم يتلق المنحة، وظل راتبه ثابتًا عند مليوني دولار في السنوات الثلاث الماضية.

ويحصل على منحة الأسهم كل 3 سنوات، وتلقى حزمة مماثلة في عام 2019، وفي ذلك العام، حصل المدير التنفيذي على 280.6 مليون دولار.

وبحسب البيان، أنفقت "ألفابت" ما يقارب من 6 ملايين دولار على الأمن الشخصي لبيتشاي، باعتباره يمثل جزءاً من حزمة راتبه.

ويأتي التفاوت في الأجور في وقت كانت فيه شركة ألفابت، تقوم بعمليات خفض للوظائف على مستوى العالم، إذ كشفت عن خطط لإلغاء 12 ألف وظيفة حول العالم في يناير، أي ما يعادل 6 بالمئة من قوتها العاملة العالمية.