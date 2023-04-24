الاتحاد_الأوروبي يعلن إجلاء 1000 من رعاياه في #السودان.. ويحذر: «الموقف خطير»

دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى ضرورة وقف إطلاق النار في السودان، والتوجه نحو تسوية سياسية سلمية مستدامة، تجنب المدنيين السودانيين مزيدًا من المعاناة.

وذكر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يركز حاليًا على السعي لوقف الأعمال القتالية وبلورة مخرج سلمي للأزمة، إلى جانب استمرار إجلاء رعايا الاتحاد الأوروبي، معربًا عن شكره للأطراف الإقليمية والأوروبية التي أسهمت في عمليات إجلاء رعايا الاتحاد، الذين بلغ عددهم نحو 1000 شخص حتى الآن.

وأضاف أنه أجرى اتصالات عدة مع أطراف إقليمية صديقة لتنسيق الجهود للمساعدة في عودة الاستقرار إلى السودان، مشددًا على أنه «لا يوجد حل عسكري للأزمة السودانية، وعلى أطراف الأزمة إنهاء الاقتتال».

وقال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إنه أجرى اتصالات مع طرفي الأزمة في السودان، محذراً من أن «الموقف خطير».

وأضاف: «الحل السلمي هو المخرج للأزمة الراهنة».