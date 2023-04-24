الأرصاد: أمطار غزيرة ورياح نشطة على #الرياض حتى الخميس

حذر المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض مصحوبة برياح نشطة، تبدأ من اليوم وحتى الخميس المقبل، تشمل العاصمة، والدرعية، ورماح، والخرج، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والحريق، القويعية، والمجمعة، والزلفي، وثادق، وشقراء.

كما تشمل ضرما، والغاط، وعفيف، والدوادمي، وحريملاء، والدلم، ومرات، والأفلاج، ووادي الدواسر، والسليل.

وأشار المركز إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وسيول، وتساقط البرد على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والمخواة، وقلوة، والحجرة، وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.