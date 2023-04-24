مدرب #الاتحاد بعد الخسارة أمام #الهلال: علينا أن ننسى الماضي

برر البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد، استبعاد الجناح عبدالرحمن العبود من قائمة الفريق التي خاض بها مواجهة الهلال، في دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس الأحد.

وخسر الاتحاد أمام الهلال بهدف نظيف، جاء عن طريق المدافع المصري أحمد حجازي بعدما حوّل عرضية المالي موسى ماريجا بالخطأ في مرمى جروهي وذلك خلال الوقت الإضافي من عمر المباراة التي احتضانها ملعب الملك عبدالله الدولي في جدة “الجوهرة المشعة”

قال سانتو، تعليقاً على سؤال حول العبود: “كجهاز فني أنا من يملك القرار ودائماً ما أبحث عن روح المجموعة الكاملة”.

وأوضح: “لسوء الحظ؛ النتيجة جاءت غير موفقة وهدف المنافس كان من خطأ دفاعي لنا، والآن لابد أن ننسى أحداث المباراة ونفكر بالمستقبل”.