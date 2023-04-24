عبر #نسك أو #توكلنا.. استمرار «تصريح العمرة» بعد #رمضان #عاجل

شددت وزارة الحج والعمرة على استمرار شرط الحصول على تصريح لأداء مناسك العمرة، بعد شهر رمضان.

وذكرت «الحج والعمرة» عبر حسابها في «تويتر»، أنه يجب لأداء العمرة إصدار تصريح من تطبيق «نسك» أو تطبيق «توكلنا»، بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس «كورونا».

وأضافت: «يمكن للمُعتمر التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية خلال فترة إقامته».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة إتاحة تصاريح عُمرة شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1444هـ، عبر تطبيق «نُسُك»، وذلك للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية، وللمعتمرين القادمين من خارج المملكة.

كما أفادت بأن المواطنين والمقيمين بإمكانهم أيضًا استخراج التصاريح عبر تطبيق «توكّلنا»، على ألا يكون المقتدم مصاباً بفيروس «كورونا» أومخالطاً لمصاب.